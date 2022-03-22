У РФ порушили справу проти Невзорова за правду про атаку на пологовий будинок у Маріуполі

Слідство вважає, що журналіст опублікував неправдиву інформацію

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу стосовно журналіста Олександра Невзорова за "поширення неправдивої інформації про дії Збройних сил РФ".

Про це повідомив Слідчий комітет РФ.

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Обстріл пологового будинку

Як повідомило слідство, журналіст "опублікував свідомо неправдиву інформацію про умисний обстріл Збройними силами РФ пологового будинку в місті Маріуполі". Водночас там зазначили, що публікації журналіста супроводжувалися "неправдивими фотографіями мирних громадян, що постраждали від обстрілу".

"Слідством вживається заходів щодо встановлення місцеперебування Невзорова з метою проведення з ним слідчих та процесуальних дій", – заявили в СК.

Що сталося

Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

"Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія – усе це знищено під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно. Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди вцілить бомба. Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих відносин між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!" — зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Внаслідок авіанальоту загинули і постраждали люди.

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Нагадаємо, одна з вагітних жінок, постраждалих у Маріуполі через авіаудар по пологовому будинку, померла разом з ненародженою дитиною.

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