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В РФ возбудили дело против Невзорова за правду об атаке на роддом в Мариуполе

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 марта, 21:21
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Следствие считает, что журналист опубликовал ложную информацию
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова за "распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ".

Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

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Обстрел роддома

Как сообщило следствие, журналист "опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в городе Мариуполе". Там отметили, что публикации журналиста сопровождались "недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан".

"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий", – заявили в СК.

Что произошло

Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

"Роддом в центре города, больница, детское отделение и терапия – все это уничтожено во время авианалета российской авиации на Мариуполь. Буквально только что. Только что русский пилот, который, наверное, не стесняется называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда полетит бомба. Россияне! Вы не только пересекли предел недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли предел человечности. Перестаньте называть себя людьми!" — отметил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Вследствие авианалета погибли и пострадали люди.

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Напомним, одна из беременных женщин, пострадавших в Мариуполе из-за авиаудара по роддому, умерла вместе с нерожденным ребенком.

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