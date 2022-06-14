Гребли всі: Від батарейок до парфумів. Нове відео мародерства окупантів (фото/відео)

Окупанти громили магазини, згрібали з полиць усе, що бачили

Оприлюднено відео, як російські військові грабували магазин у Сумській області / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумській області російські військові у пошуках наживи грабували всі бачили. Ласком шматком для них звичайно були магазини, адже там не було в той період персоналу, проте працювали камери спостереження. СБУ оприлюднила відео одного з епізодів мародерства окупантів.

Злочини потрапили на відеокамери спостереження

Спочатку російські військові виламали двері магазину, а потім почали спустошувати полиці. Брали все, що бачили: від батарей до духів.

Реклама

Один із військових намагався навіть зламати полицю.

Реклама

Обстановка з мародерами