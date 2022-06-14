Гребли всі: Від батарейок до парфумів. Нове відео мародерства окупантів (фото/відео)

У Сумській області російські військові у пошуках наживи грабували всі бачили. Ласком шматком для них звичайно були магазини, адже там не було в той період персоналу, проте працювали камери спостереження. СБУ оприлюднила відео одного з епізодів мародерства окупантів.
Злочини потрапили на відеокамери спостереження
Спочатку російські військові виламали двері магазину, а потім почали спустошувати полиці. Брали все, що бачили: від батарей до духів.
Один із військових намагався навіть зламати полицю.
Обстановка з мародерами
- У місті Тростянець Сумської області ще одна група "російського світу" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
- Також російські окупанти почали хвалитися, що навчилися "грамотно" мародерствувати в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали. а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.
- А ще батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерити на повну.
- У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
- Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини , відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви
- У місті Корюківка Чернігівської області окупанти обікрали церкву . У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.