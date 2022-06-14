Гребли все: От батареек до духов. Новое видео мародёрства оккупантов (фото/видео)

В Сумской области российские военные в поисках наживы грабили все, что видели. Лакомым кусочком для них конечно были магазины, ведь там не было в тот период персонала, однако работали камеры наблюдения. СБУ обнародовала видео одного из эпизодов мародерства оккупантов.
Преступления попали на видео камеры наблюдения
Сначала российские военные выломали двери магазина, а затем начали опустошать полки. Брали все, что видели: от батареек до духов.
Один из военных пытался даже сломать полку.
Обстановка с мародерами
- В городе Тростянец Сумской области еще одна группа "русского мира" разграбила магазин. По словам очевидцев, вынесли в основном выпивку и закуску к ней.
- Также российские оккупанты начали хвастаться, что научились "грамотно" мародерствовать в Украине. Они радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное на нашей земле можно было беспрепятственно переправить домой.
- А еще, родители российских захватчиков рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их мародерить по полной.
- В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый магазин и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
- Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.
- В городе Корюковка Черниговской области оккупанты обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.