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СЬОГОДНІ Війна Новини світу про війну в Україні

Джонсон порадував новою зброєю, Макрон обмежився словами підтримки – ключові заяви світових лідерів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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16 квітня, 22:36
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У Німеччині вже починають говорити про надання військової допомоги Україні
Лідери в Лондоні та Парижі по-різному бачать, як протистояти Путіну / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Лідери в Лондоні та Парижі по-різному бачать, як протистояти Путіну / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Війна в Україні залишається головною темою на світовій арені. Але одні політики надають нову військову допомогу, інші просто резюмують сумний факт продовження війни у центрі Європи.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші заяви світових політиків 16 квітня.

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Великобританія

Прем'єр-міністр Великої Британії вкотре підтвердив, що він сьогодні є одним із головних союзників України в Європі.

"Я поінформував свого друга Зеленського сьогодні вдень про подальшу військову допомогу, яку ми надаємо Україні найближчими днями. Великобританія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців необхідними ресурсами для захисту своєї країни від російського наступу", – написав Джонсон у твіттері.

Німеччина

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його уряд збільшує на 2 млрд євро витрати для країн-партнерів і більша частина має дістатись Україні.

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"У додатковому бюджеті інструмент фінансової підтримки для зміцнення збройних сил та сил безпеки у країнах-партнерах буде збільшено до 2 мільярдів євро. Ці кошти принесуть велику користь Україні. Федеральний канцлер просив про це раніше", – написав Крістіан Ліндне у твіттері.

При цьому в Німеччині вже починають звучати заклики все ж таки надавати Києву не тільки каски та машини швидкої допомоги, а дати необхідну для перемоги зброю.

"Україна реалізує своє законне право на самооборону, підтримка України постачанням зброї не може призвести до того, щоб стати учасником війни", – наголосив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

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Франція

Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що в Європі ось уже понад 50 днів палахкотить справжнісінька війна.

"14 квітня було 50 днів жахів України. 50 днів війни у самому серці нашої Європи. Під час моєї телефонної розмови з президентом Зеленським я ще раз висловив нашу рішучість стати на його бік, щоб покласти край конфлікту, а також висловив нашу солідарність ", – сказав Макрон.

У Макрона зараз передвиборча пора
У Макрона зараз передвиборча пора

Чехія

У Чехії зазначили, що Москва продовжує своє улюблене заняття із шантажу всього світу.

"Росія намагається відбити бажання у західних країн допомагати Україні загрозами, шантажем та поширенням дезінформації ", – написав у твіттері глава МЗС Чехії Ян Липавський.

13 квітня Чехія стала однією з перших країн, яка повернула свого посла до Києва
13 квітня Чехія стала однією з перших країн, яка повернула свого посла до Києва

США

Колишній посол США в Росії Майкл МакФол заявив: "Путін сильно програє в Україні. Йому не вдалося досягти жодної зі своїх головних цілей -- ні демілітаризації, ні денацифікації (вона же зміна режиму), ні інтеграції нібито єдиної нації, навіть окупації одного великого міста".

Нагадаємо, цього тижня президент США Джозеф Байден висловив готовність приїхати до Києва, а міністр оборони Словаччини Ярослав Надь назвав Путіна "Гітлером".

Обстановка

  • У Вашингтоні не вбачають передумов для швидкого закінчення війни в Україні. Там вважають, що військові дії можуть затягнутися до кінця 2022 року. Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен європейським союзникам, передає американський телеканал CNN.
  • Папа Римський провів скандальний хресний хід у Римі попри прохання України не робити це без попереднього покаяння Москви за всі ті жахи, які її війська принесли на нашу землю.
  • Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі заявив, що його країна не допустить жодного обходу санкцій із боку Росії. Ця заява з'явилася за день до приїзду до Києва речника грузинського парламенту.

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