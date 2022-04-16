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СЕГОДНЯ Война Новости мира о войне в Украине

Джонсон обрадовал новым оружием, Макрон ограничился словами поддержки – ключевые заявления мировых лидеров

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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16 апреля, 22:36
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В Германии уже начинают поговаривать о предоставлении военной помощи Украине
Лидеры в Лондоне и в Париже по-разному видят, как противостоять Путину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Лидеры в Лондоне и в Париже по-разному видят, как противостоять Путину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Война в Украине остается главной темой на мировой арене. Только одни политики предоставляют новую военную помощь, другие просто резюмируют печальный факт продолжения войны в центре Европы.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные заявления мировых политиков 16 апреля.

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Великобритания

Премьер-министр Великобритании в очередной раз подтвердил, что он сегодня является одним из главных союзников Украины в Европе.

"Я проинформировал своего друга Зеленского сегодня днем о дальнейшей военной помощи, которую мы окажем Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев необходимыми ресурсами для защиты своей страны от продолжающегося российского наступления", – написал Джонсон в твиттере.

Германия

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что его правительство увеличивает на 2 млрд евро расходы для стран-партнеров и большая часть должна достаться Украине.

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"В дополнительном бюджете инструмент финансовой поддержки для укрепления вооруженных сил и сил безопасности в странах-партнерах будет увеличен до 2 миллиардов евро. Эти средства принесут большую пользу Украине. Федеральный канцлер просил об этом раньше", – написал Кристиан Линдне в твиттере.

При этом в Германии уже начинают звучать призывы все же предоставлять Киеву не только каски и машины скорой помощи, а дать необходимое для победы оружие.

"Украина реализует свое законное право на самооборону. Поддержка Украины поставками оружия не может привести к тому, чтобы стать участником войны", – отметил министр юстиции Германии Марко Бушманн.

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Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что в Европе вот уже более 50 дней полыхает самая настоящая война.

"14 апреля было 50 дней ужасов в Украине. 50 дней войны в самом сердце нашей Европы. Во время моего телефонного разговора с президентом Зеленским я еще раз выразил нашу решимость встать на его сторону, чтобы положить конец конфликту, а также выразил нашу солидарность", – сказал Макрон.

У Макрона сейчас предвыборная пора
У Макрона сейчас предвыборная пора

Чехия

В Чехии отметили, что Москва продолжает свое любимое занятие по шантажу всего мира.

"Россия пытается отбить желание у западных стран помогать Украине угрозами, шантажом и распространением дезинформации", – написал в твиттере глава МИД Чехии Ян Липавский.

13 апреля Чехия стала одной из первых стран, кто вернул своего посла в Киев
13 апреля Чехия стала одной из первых стран, кто вернул своего посла в Киев

США

Экс-посол США в России Майкл МакФол заявил: "Путин сильно проигрывает в Украине. Ему не удалось достичь ни одной из своих главных целей – ни демилитаризации, ни денацификации (она же смена режима), ни интеграции якобы единой нации, даже оккупации одного крупного города".

Напомним, на этой неделе президент США Джозеф Байден высказал готовность приехать в Киев, а министр обороны Словакии Ярослав Надь назвал Путина "Гитлером".

Обстановка

  • В Вашингтоне не видят предпосылок для быстрого окончания войны в Украине. Там считают, что военные действия могут затянуться до конца 2022 года. Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен европейским союзникам, передает американский телеканал CNN.
  • Папа Римский провел скандальный крестный ход в Риме, несмотря на просьбы Украины не делать это без предварительного покояния Москвы за все те ужасы, которые ее войска принесли на нашу землю.
  • Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что его страна не допустит никакого обхода санкций со стороны России. Это заявление появилось за день до приезда в Киев спикера грузинского парламента.

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