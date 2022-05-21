Це має побачити кожен. Воїн зняв на відео останній день на "Азовсталі"

На знятому відео показано масштаби руйнувань промислового підприємства

Опубліковано кадри останнього дня на "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Об'єднання BABYLON'13 опублікувало відео, зняте українським бійцем Дмитром Козацьким в останній день на оточеному російськими військовими заводі Азовсталь.

У сюжеті показані масштаби руйнувань промислового підприємства, яке стало останнім оплотом українського гарнізону Маріуполя.

Реклама

"Фортеця Маріуполь" – це цикл фільмів Babylon’13, збудованих на відеодзвінках до воїнів, які перебували в оточенні в Маріуполі на заводі "Азовсталь". З початку облоги режисерка вела розмови з бійцями полку "Азов", розкриваючи їхні портрети.

Реклама

Дмитро Козацький "Орест", голова прес-служби полку "Азов", перебував на "Азовсталі" від початку оточення Маріуполя.

"Напередодні свого виходу з розбитого заводу він зняв фільм-прощання, що щемить", – розповіли в Babylon’13.

Реклама

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. У ніч проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Єленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

20 травня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав новий відеозвернення до українців. Він заявив, що його командування досі знаходиться на території "Азовсталі" у Маріуполі. При цьому евакуція з порятунку військовослужбовців продовжується.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та поранених. Тепер евакуйовані захисники Маріуполя повинні бути звільнені за процедурою обміну . За словами глави держави, українські військові отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький, позивний "Орест" виклав у Twitter останні фотографії з "Азовсталі На фото знівечений метал комбінату, який взяв на себе удар окупантів.