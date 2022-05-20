"Місце моєї смерті та мого життя". Останні фото азовця перед полоном

Азовець Дмитро Козацький показав, що залишилося від Азовсталі після ворожих бомбардувань окупантами

Боєць опублікував фото з Азовсталі / Фото: Колаж: Сьогодні

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький, позивний "Орест" виклав у Twitter останні фотографіями з Азовсталі. На фото знівечений метал комбінату, який взяв на себе удар окупантів.

"Ну ось і все. Дякуємо за притулок, Азовсталь – місце моєї смерті та мого життя", – написав Козацький.

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Також він зазначив, що поки перебуватиме в полоні залишить для загального огляду фото того, що відбувалося в Азовсталі, можливо, ці фото отримають якусь премію.

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото у найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії та фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – зазначив азовець.

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Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. У ніч проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Єленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

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З маріупольського металургійного заводу "Азовсталь" вийшли до 1700 українських солдатів . Крім того, невідома кількість українських сил залишається на заводі.

Крім того, Reuters повідомляло про евакуацію понад 600 українських солдатів. Українська сторона не розголошує подробиць евакуації з "Азовсталі", щоб не зашкодити процесу. Ймовірно, що Київ розраховує звільнити захисників Маріуполя в ході обміну полоненими.