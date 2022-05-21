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Это должен увидеть каждый. Воин снял на видео последний день на "Азовстали"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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21 мая, 15:49
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На заснятом видео показаны масштабы разрушений промышленного предприятия
Опубликованы кадры последнего дня на "Азовстали"
Опубликованы кадры последнего дня на "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Объединение BABYLON'13 опубликовало видео снятое украинским бойцом Дмитрием Козацким в последний день на окруженном российскими военными заводе Азовсталь.

В сюжете показаны масштабы разрушений промышленного предприятия, ставшего последним оплотом украинского гарнизона Мариуполя.

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"Фортеця Маріуполь" – это цикл фильмов Babylon’13, построенных на видеозвонках к воинам, которые находились в окружении в Мариуполе на заводе "Азовсталь". С начала осады режиссер вела разговоры с бойцами полка "Азов", раскрывая их портреты.

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Дмитрий Казацкий "Орест", глава пресс-службы полка "Азов", находился на "Азовстали" с начала окружения Мариуполя.

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"Накануне своего выхода из разбитого завода он снял щемящий фильм-прощание", – рассказали в Babylon’13.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

20 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что его командование до сих пор находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. При этом эвакуция по спасению военнослужащих продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезли всех гражданских, медиков и раненых. Теперь эвакуированные защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена. По словам главы государства, украинские военные получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни.

Боец полка "Азов" Дмитрий Казацкий, позывной "Орест" выложил в Twitter последние фотографии с "Азовстали". На фото изуродованный металл комбината, который взял на себя удар оккупантов.

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Герої не вмирають!

Защитник Мариуполя... Матрос Атанас Иванов - морпех, 21-летний спортсмен-тяжелоатлет из Запорожья, неоднократно становившийся призером и победителем соревнований. Погиб во время защиты Мариуполя. За героизм и самоотверженность награжден орденом "За мужество" (посмертно).

История героя
Непокоренные
Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.
История матери
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