Окупант розповів, як у Херсоні їздив по трупах мирних жителів – перехоплення

ГУР опублікувало перехоплення окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні
Відомі подробиці звірств, які російські військові влаштовували в окупованому Херсоні. Окупант у розмові розповів, як вони їздили по трупах мирних жителів. Перехоплення опублікувало ГУР у своєму Telegram-каналі.
У розмові дівчина поцікавилася у солдата, чи вбивав він ще людей, згадуючи про те, що хлопець вихвалявся тим, що вбив уже 5 осіб.
"А пам'ятаєш, ти казав, що десь 4 чи 5 осіб усвідомлено вбив, а ти ще потім після цього не вбивав?" – спитала дівчина, на що він відповів, що таких випадків не було.
Також він розповів, що стріляли по мирних жителях з гармати.
"Щойно заїжджаємо в Херсон, трупи валяються бл**ь, руки, ноги валяються окремо від голови. Ось так от їдеш, вони там, там... Там завдання було в місто заїжджати, зачистку проводити. І ми на машинах прямо по ньому, по голові туди-сюди їздили... Він вже як фарш був, а в нас же машина гусенична, і все це м'ясо залишається на цій "гусні". Нам потім командир сказав, щоб ми не їздили по трупах, потім смердіти буде", – сказав окупант.
Інші перехоплення
- Жителів тимчасово окупованих територій Донбасу росіяни використовують як гарматне м'ясо. Про це розповів у телефонній розмові з матір'ю військовий з так званої "ДНР".
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- Дружини російських окупантів вигадують різні способи, як краще втекти з війни в Україні. В одному з перехоплень з'ясувалося, що солдати РФ не хочуть йти вперед. Також вони не довіряють своїм командирам.
- Один з військових поскаржився, що вони страждають від спеки, тому що російське командування видало їм лише теплу форму
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- 3 квітня СБУ перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, де він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових.
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- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують та бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що щодня їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок з трупами.
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