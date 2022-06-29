Оккупант рассказал, как в Херсоне ездил по трупам мирных жителей – перехват

ГУР опубликовало перехват оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны подробности зверств, которые российские военные устраивали в оккупированном Херсоне. Оккупант в разговоре рассказал, как они ездили по трупам мирных жителей. Перехват опубликовало ГУР в своем Telegram-канале.

В разговоре девушка поинтересовалась у солдата, убивал ли он еще людей, вспоминая о том, что парень хвастался тем, что убил уже 5 человек.

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"А помнишь, ты говорил, что где-то 4 или 5 человек осознанно убил, а ты еще потом после этого не убивал?" – спросила девушка, на что он ответил, что больше не было таких случаев.

Также он рассказал, что стреляли по мирным жителям из пушки.

"Как только заезжаем в Херсон, трупы валяются бл**ь, руки, ноги валяются отдельно от головы. Вот так вот едешь, они там, там… Там задача была в город заезжать, зачистку проводить. Заезжаем, труп лежит, на дроге прям, и мы на машинах прям по нему, по голове туда-сюда ездили. Он уже как фарш был, а у нас же машина гусеничная, и все это мясо остается на "гусне" этой. Нам потом командир сказал, чтобы мы не ездили по трупам, потом вонять будет", – сказал оккупант.

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