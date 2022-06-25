"Это, б*дь, Донбасс!" Оккупант выстрелил себе в брюхо в прямом эфире

Сторонник россиян пытался похвастаться бронежилетом

Оккупант застрелил сам себя / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают удивлять своей глупостью. В сети появилось видео с оккупированных территорий Донбасса, где мужчина выстрелил себе в живот во время прямого эфира в соцсетях. Ролик опубликовал УНИАН.

Герой ролика, видимо, хотел похвастаться качеством своего бронежилета. Он выкрикнул "Смотрите, это б*дь Донбасс!" и выстрелил себе в живот. Однако что-то пошло не так, и бронежилет не выдержал выстрела.

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При этом человек, который держал телефон, не пытался помочь товарищу, который упал на колени и стянул с себя бронежилет, а только говорил "Он сдыхает, он сейчас сдохнет".

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