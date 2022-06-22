У коллаборантов день не задался: взрывов на Херсонщине было два

Были атакованы две разные машины

От рук партизан пострадали два разных авто / Фото: Коллаж: Сегодня

Подрывов автомобилей с коллаборантами в Херсонской области могло быть два. Есть сведения, что пострадало черное авто "главы" Чернобаевки и красное — "экс-слуги народа", выяснил сайт "Сегодня".

Агент НАБУ Евгений Шевченко, ранее опубликовавший видео со взорванным авто, сказал нам, что "глава" оккупированной Чернобаевки Юрий Турулев передвигался и был взорван в автомобиле Volkswagen черного цвета.

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"Что касается авто красного цвета, то в нем ранее передвигался экс-нардеп Ковалев", — сказал нам Шевченко.

По его словам, пока что остается под вопросом, находился ли Ковалев во взорванном красном авто.

Другими словами, если верить появившейся информации, то в Херсонской области произошло два подрыва авто. В одном из них, черном, находился Юрий Турулев, во втором авто, красном, ранее был замечен экс-нардеп Ковалев.

Предыстория

Ранее внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что в городе Голая Пристань, предположительно, ликвидирован нардеп-изменник Ковалев. Также Шевченко опубликовал видео.

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Позже появились сведения, что во взорванной машине находился "глава" оккупированной Чернобаевки Юрий Турулев. Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.