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В Ужгороде начали продавать воду "Слезы оккупанта" (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 марта, 22:49
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На этикетке с водой нарисован закарпатский вооруженный медведь и бомбы, превращающиеся в слезы
Идея создания такой воды возникла еще в 2014 году. Коллаж "Сегодня"
Идея создания такой воды возникла еще в 2014 году. Коллаж "Сегодня"

Воду "Слезы оккупанта" можно купить в Ужгороде. Такое креативное название воде в бутылках придумали волонтеры и сейчас активно продают его в супермаркетах города.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Вода "Слезы оккупанта"

С начала войны волонтеры движения поддержки закарпатских военных продают воду под названием "Слезы оккупанта", а все вырученные деньги отдают в поддержку украинской армии. Бутылка воды с креативным названием стоит 20 гривен.

"Одновременно сегодня за день несколько человек подошли и захотели именно эту воду купить. И говорили, что так и будет. Эти слезы оккупанта, пусть это работает", – рассказала волонтер Лина.

На этикетке с водой нарисован закарпатский вооруженный медведь и бомбы, превращающиеся в слезы. Идея возникла еще в 2014 году, когда началась война на Востоке. Тогда ее называли "Слезами сепаратиста". И обсуждали далеко за пределами Украины. Волонтеры говорят – это слезы раскаяния врага.

"Поначалу это была только закарпатская вода. В Закарпатье очень много хорошей воды, родниковой, минеральной, разной. Но потом стали использовать и европейскую воду. Собственно, которую имеем, ту и брендируем. Мы снимаем этикетки и приклеиваем свою. Всё просто максимально", – сообщила волонтер Движения поддержки закарпатских военных Елена Кудрявцева.

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"Россия заплатит"

В Украине запустили проект "Россия заплатит", где будут собирать данные о вреде, нанесенном российской армией гражданам и государству. Это совместная инициатива KSE Institute, Офиса президента и Министерства экономики.

"Эти данные нужны украинскому правительству для оценки убытков, которые понесло государство и граждане Украины в результате российской агрессии, и формирования исков к России в международных судах о возмещении этих убытков", – говорится на официальном сайте проекта.

Напомним, еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну. 10 марта закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Раньше мы писали, что во Всемирном банке дали неутешительный прогноз для России, а также для Беларуси. Из-за масштабных санкций Запада за вторжение в Украину Россия и Беларусь стали очень близки к дефолту.

водаУжгород
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