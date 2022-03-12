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В Ужгороді почали продавати воду "Сльози окупанта" (відео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 березня, 22:49
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На етикетці з водою намальований закарпатський озброєний ведмідь та бомби, що перетворюються на сльози
Идея создания такой воды возникла еще в 2014 году. Коллаж "Сегодня"
Идея создания такой воды возникла еще в 2014 году. Коллаж "Сегодня"

Воду "Сльози окупанта" можна купити в Ужгороді. Таку креативну назву воді у пляшках вигадали волонтери і зараз активно продають її у супермаркетах міста.

Про це повідомляє "Сегодня".

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Вода "Сльози окупанта"

З початку війни волонтери руху підтримки закарпатських військових продають воду під назвою "Сльози окупанта", а всі отримані гроші віддають на підтримку української армії. Пляшка води з креативною назвою коштує 20 гривень.

"Одночасно сьогодні за день кілька людей підійшли та захотіли саме цю воду купити. І казали, що так і буде. Ці сльози окупанта, хай це працює", – розповіла волонтер Ліна.

На етикетці з водою намальований закарпатський озброєний ведмідь та бомби, що перетворюються на сльози. Ідея виникла ще у 2014 році, коли розпочалася війна на Сході. Тоді її називали "Сльозами сепаратиста". І обговорювали далеко за межами України. Волонтери кажуть – це сльози каяття ворога.

"Спочатку це була тільки закарпатська вода. У Закарпатті дуже багато хорошої води, джерельної, мінеральної, різної. Але потім стали використовувати і європейську воду. Власне, яку маємо, ту і брендуємо. Ми знімаємо етикетки та приклеюємо свою. Все просто максимально", – повідомила волонтер Руху підтримки закарпатських військових Олена Кудрявцева.

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"Росія заплатить"

В Україні запустили проект "Росія заплатить", де збиратимуть дані про шкоду, завдану російською армією громадянам та державі. Це спільна ініціатива KSE Institute, Офісу президента та Міністерства економіки.

"Ці дані потрібні українському уряду для оцінки збитків, які зазнала держава та громадяни України внаслідок російської агресії, та формування позовів до Росії у міжнародних судах про відшкодування цих збитків", – йдеться на офіційному сайті проекту.

Нагадаємо, ще 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та гроші юридичних осіб, що походять з Росії. Це рішення було ухвалено через те, що РФ вторглася на територію України та розпочала війну. 10 березня закон підписав президент України Володимир Зеленський.

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Раніше ми писали, що у Світовому банку дали невтішний прогноз для Росії , а також Білорусі. Через масштабні санкції Заходу за вторгнення в Україну Росія та Білорусь стали дуже близькими до дефолту.

водаУжгород
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