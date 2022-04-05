В Мангуш отправили партию необходимой гуманитарной помощи

Важную гуманитарную помощь помогли передать волонтеры-мариупольцы

Фонд Рината Ахметова продолжает собирать гумпомощь для пострадавших украинцев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает обеспечивать гуманитарной помощью жителей тех регионов, которые больше всего пострадали от войны.

Среди них особое место занимают жители Мариуполя, которые уже 40 дней борются за собственные жизни в блокадном городе под постоянными обстрелами российских оккупантов.

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К передаче гуманитарной помощи присоединились волонтеры-мариупольцы, передавшие первую часть продуктовых наборов от Фонда во временно оккупированный Мангуш. Продукты раздадут местным жителям и людям, которым удалось покинуть Мариуполь.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Медикаменты для украинцев

Тем временем на нужды украинцев Фондом Рината Ахметова передано уже 200 тысяч единиц медикаментов. В частности, в начале марта государственные больницы в Днепре получили партию самых необходимых лекарств.

Речь идет о более чем 15 тысячах единиц медицинских средств и лекарств, в том числе антисептиков, антибиотиков, средств обработки ран и т.д.

Раньше мы рассказывали, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, пострадавших в результате войны с РФ, и писали, что Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы на восток Украины.