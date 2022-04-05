Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Жизнь

В Мангуш отправили партию необходимой гуманитарной помощи

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 14:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Важную гуманитарную помощь помогли передать волонтеры-мариупольцы
Фонд Рината Ахметова продолжает собирать гумпомощь для пострадавших украинцев
Фонд Рината Ахметова продолжает собирать гумпомощь для пострадавших украинцев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает обеспечивать гуманитарной помощью жителей тех регионов, которые больше всего пострадали от войны.

Среди них особое место занимают жители Мариуполя, которые уже 40 дней борются за собственные жизни в блокадном городе под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Реклама

К передаче гуманитарной помощи присоединились волонтеры-мариупольцы, передавшие первую часть продуктовых наборов от Фонда во временно оккупированный Мангуш. Продукты раздадут местным жителям и людям, которым удалось покинуть Мариуполь.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Реклама

Медикаменты для украинцев

Тем временем на нужды украинцев Фондом Рината Ахметова передано уже 200 тысяч единиц медикаментов. В частности, в начале марта государственные больницы в Днепре получили партию самых необходимых лекарств.

Речь идет о более чем 15 тысячах единиц медицинских средств и лекарств, в том числе антисептиков, антибиотиков, средств обработки ран и т.д.

Раньше мы рассказывали, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, пострадавших в результате войны с РФ, и писали, что Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы на восток Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 5 апреля
1
Личный состав 18500
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1322
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Лев Улесов – самый известный парень-модель из Украины, а теперь – боевой медик-доброволец. Еще недавно 21-летний юноша ходил по подиуму на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste. А сейчас - на фронте, потому что имеет медицинскую подготовку и стремится защищать Украину. "Я здесь, чтобы спасать людей, оказывать первую помощь и вывозить за пределы передовой".
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Игорь Карчевский – преподаватель Острожской академии, полковник запаса. В первые дни войны ушел на фронт. Кандидат психологических наук, преподаватель, которого очень уважали и ценили тысячи студентов, погиб во время боя под Киевом, проявив невероятное мужество в борьбе за родную страну.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять