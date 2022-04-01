В день рождения сына мы смогли уехать из Мариуполя. Этот подарок он запомнит на всю жизнь – Штенда

Героическая оборона Мариуполя длится почти месяц

Как происходила эвакуация из Мариуполя - история от жительницы города / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мариуполь с 3 марта продолжает защищаться от российских оккупантов, которые полностью заблокировали город и обстреливают из всех видов оружия. Захватчики не жалеют ни людей, ни инфраструктуру, в городе уже возникла гуманитарная катастрофа.

О сложившейся ситуации в украинском городе рассказала Светлана Штенда, директор Департамента активов Мариупольского городского совета

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Женщина провела в заблокированном Мариуполе три с половиной недели. Сначала – потому что как представитель власти пыталась помочь горожанам. Потом – потому что выехать из города стало невозможно. Об ужасе войны и о том, как удалось выбраться из города, она рассказывает со слезами.

"Мы знали, что к нам отправляют гуманитарную помощь – ее направлял мариупольский городской совет, группа Метинвест, – но она до нас не доходила через российские войска. Это были ужасные три недели, такие, о которых невозможно рассказать. Каждый день я просыпалась и думала: этот день самый ужасный в моей жизни. Но каждый следующий день был еще ужаснее предыдущего" , – говорит она.

По ее словам, российские войска полностью разгромили местную инфраструктуру, поэтому люди, люди остались без воды, света и газа, и готовили еду прямо на кострах во дворах.

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"Люди, жившие в многоэтажках, до войны не знали своих соседей. А в этот ужасный час все жители города перезнакомились между собой, потому что иначе было не выжить. Мы готовили еду все вместе, каждый прилагал то, что у него есть – кто-то воду, кто-то крупу. И все сопереживали друг другу", – делится она.

Ее семья выбралась из города на собственном авто, вместе с колонной, и без остановок перебралась в Запорожье – где людей встретили, накормили и предоставили убежище.

"Когда мы пересекли блокпост, где были уже наши военные – многие в колонне просто плакали. Это просто невозможно передать словами – когда человек рыдает, просто увидев человека в украинской военной форме. Мы выезжали из города в день рождения моего сына – ему исполнилось 15 лет. И этот день рождения он никогда не забудет – мы ведь сделали ему невероятный подарок. Мы вывезли его из ада" , – вспоминает Штенда.

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Она также рассказала, что в Запорожье семья вместе с другими беженцами живет в пансионате группы Метинвест. Здание специально переоборудовали под укрытие – там есть все необходимое для жизни вынужденных переселенцев.

"Запорожье сейчас превратилось в большой гуманитарный фронт – сюда завозят очень много помощи, здесь очень много волонтеров и компаний, желающих помогать. На Запорожстали группы Метинвест создан большой гуманитарный состав, куда взимают помощь со всей Европы, и каждый час оказывают помощь. Для меня такая поддержка Метинвеста не является чем-то особенным: в свете для Мариуполя времена именно они строили город и превратили его в жемчужину в море. И сейчас, в это ужасное время, они рядом и оказывают помощь", – рассказала Штенда.

Напомним, в настоящее время в заблокированном Мариуполе остаются более 100 тысяч человек. Они выбираются из города на свои авто и пешком, так как российские войска не позволяют открыть в город гуманитарные коридоры и расстреливают колонны автобусов.

Уже от Бердянска таким беженцам предоставляется помощь и транспорт, чтобы добраться до мирных городов – Запорожья, Каменского, Кривого Рога, Покровска. Там группа Метинвест подготовила более 6 тысяч мест для временных переселенцев и снабжает их всем необходимым.