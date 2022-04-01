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У день народження сина ми змогли виїхати з Маріуполя. Цей подарунок він запам’ятає на все життя – Штенда

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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1 квітня, 15:40
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Героїчна оборона Маріуполя триває вже майже місяць
Як відбувалася евакуація з Маріуполя – історія від мешканки міста
Як відбувалася евакуація з Маріуполя – історія від мешканки міста / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Маріуполь з 3 березня продовжує захищатися від російських окупантів, які повністю заблокували місто і обстрілюють з усіх видів зброї. Заграбники не жаліють ні людей, ні інфраструктуру, у місті вже виникла гуманітарна катастрофа.

Про ситуацію, що склалася в українському місті розповіла Світлана Штенда, директорка Департаменту активів Маріупольскої міської ради

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Жінка провела у заблокованому Маріуполі три з половиною тижні. Спочатку – тому що як представниця влади намагалася допомогти містяням. Потім – тому що виїхати з міста стало неможливо. Про жахіття війни і про те, як вдалося вибратися з міста, вона розповідає зі сльозами.

"Ми знали, що до нас відправляють гуманітарну допомогу – її направляла маріупольська міська рада, група Метінвест, – але вона до нас не доходила через російські війська. Це були жахливі три тижні, такі, про які неможливо розповісти. Кожного дня я просиналася і думала: цей день найжахливіший у моєму житті. Але кожен наступний день був ще жахливіший за попередній", – каже вона.

За її словами, російські війська повністю розгромили місцеву інфраструктуру, тож люди, люди залишилися без води, світла та газу, і готували їжу просто на кострах у дворах.

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"Люди, які жили у багатоповерхівках, до війни не знали своїх сусідів. А у цю жахливу годину усі мешканці міста перезнайомилися між собою, тому що інакше було не вижити. Ми готували їжу всі разом, кожен докладав те, що у нього є – хтось воду, хтось крупу. І всі співпереживали один одному", – ділиться вона.

Її сім’я вибралася з міста на власному авто, разом з колоною, і без зупинок перебралася у Запоріжжя – де людей зустріли, нагодували і надали прихисток.

"Коли ми перетнули блокпост, де були вже наші військові – багато людей у колоні просто плакали. Це просто неможливо передати словами – коли людина ридає, просто побачивши людину у українській військовій формі. Ми виїзжали з міста у день народження мого сина – йому виповнилося 15 років. І цей день народження він ніколи не забуде – адже ми зробили йому неймовірний подарунок. Ми вивезли його з пекла", – згадує Штенда.

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Вона також розповіла, що у Запоріжжі сім’я, разом з іншими біженцями, живе у пансіонаті групи Метінвест. Будівлю спеціально переобладнали під прихисток – там є усе необхідне для життя вимушених переселенців.

"Запоріжжя зараз перетворилося на великий гуманітарний фронт – сюди завозять дуже багато допомоги, тут дуже багато волонтерів і компаній, які хочуть допомагати. На Запоріжсталі групи Метінвест створений великий гуманітарний склад, куди стягують допомогу із всієї Європи, і кожну годину надають допомогою. Для мене така підтримка Метінвесту не є чимось особливим: у світлі для Маріуполя часи саме вони розбудовали місто і перетворили його на перлинку у моря. І зараз, у цей жахливий час, вони поряд і надають допомогу", – розповіла Штенда.

Нагадаємо, наразі у заблокованому Маріуполі лишаються понад 100 тисяч людей. Вони вибираються з міста на власних авто і пішки, тому що російські війська не дозволяють відкрити у місто гуманітарні коридори і розстрілюють колони автобусів.

Вже від Бердянська таким біженцям надається допомога та транспорт, щоб добратися до мирних міст – Запоріжжя, Кам’янського, Кривого Рогу, Покровська. Там група Метінвест підготувала більше 6 тисяч місць для тимчасових переселенців і забезпечує їх усім необхідним.

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