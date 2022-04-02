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Спасены почти 200 людей: Ирина Верещук посетила центр размещения переселенцев в Запорожье

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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2 апреля, 12:31
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Министер посетила один из центров размещения переселенцев, созданных компанией Метинвест
В центре размещено 150 мариупольцев
В центре размещено 150 мариупольцев / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

В рамках рабочего визита в Запорожскую область 1 апреля вице-премьер-министр – министер по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в сопровождении председателя Запорожской областной военной администрации Александра Старуха посетила один из центров размещение переселенцев. Его создали в Запорожье.

Верещук пообщалась с украинцами, которым пришлось покинуть свои дома, и узнала, как им живется в городе.

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Приют для сотен украинцев

Министер посетила один из шести центров размещения вынужденных переселенцев, созданных компанией Метинвест Ахметова в Запорожье. Здесь нашли убежище близко 130 мариупольцев, из которых более 20 детей.

Министер пообщалась со спасенными переселенцами и увидела условия, в которых восстанавливают свои силы украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за военной агрессии России.

В центре оборудованы номера со всей необходимой мебелью, бытовые комнаты, работает прачечная. Также здесь работают медики: они обследуют людей, прописывают курс лечения, делают терапевтические процедуры. Также здесь работают опытные психологи Фонда Рината Ахметова, обладающие большим опытом работы с людьми, глубоко травмированными ужасами войны.

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Метинвест обеспечивает бесплатное питание для всех жителей центров, а также обеспечивает людей одеждой и бытовыми вещами – ведь многие переселенцы бежали из домов практически без вещей.

"Сейчас мы являемся свидетелями того, как должно работать государство в особый период, того, что поможет ему стать процветающей страной в будущем. Когда власть, социально ориентированный бизнес и местная власть работают вместе. В этом центре работают волонтеры Метинвеста, люди, которым не безразлично, каким будет будущее нашего государства. Все это вместе дает историю успеха нашему государству и дает надежду на победу, чего я нам очень желаю", отметила Верещук.

Как известно, компания Метинвест создала в городах присутствия более 6 тыс. мест для временных переселенцев. Здесь людей снабжают всем необходимым.

Также компания в координации с Фондом Рината Ахметова создала гуманитарный хаб в Польше, где собирает гуманитарную помощь из других стран. Первые 117 тонн помощи уже в Украине и направляются нуждающимся людям. Между тем в Запорожье идут еще 300 тонн.

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Груз в Запорожье для переселенцев

Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарную помощь жителям Украины, пострадавшим от войны. Так, на днях партия продуктовых наборов была доставлена в Зеленый центр Метинвест Запорожья для переселенцев из Мариуполя.

В составе наборов – продукты первой необходимости:

  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

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