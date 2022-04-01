Для переселенцев из Мариуполя: в Запорожье прибыла крупная партия гуманитарной помощи

Переселенцы из Мариуполя получат гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Для переселенцев из Мариуполя в Запорожье доставили новую партию гуманитарной помощи / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарную помощь жителям Украины, пострадавшим в результате войны. Так, на днях партия продуктовых наборов была доставлена в Зеленый центр Метинвест Запорожья для переселенцев из Мариуполя.

В составе наборов – продукты первой необходимости:

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мука;

макароны;

сахар;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

"В это нелегкое время мы вступили в процесс помощи Фонда Рината Ахметова. Нам пришлось сменить профиль нашей работы и сконцентрироваться на помощи людям, оказавшимся в столь сложной ситуации. Мы помогаем переселенцам из разных областей и городов, в том числе эвакуированным мариупольцам", – рассказал Александр Балаба, руководитель филиала общественного союза Зеленый центр Метинвест Запорожья.

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Гуманитарный штаб для спасения украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".

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Как отметили в ДТЭК, штаб будет осуществлять бесперебойную поставку продуктов и базовых товаров украинцам. Главный хаб действует в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости.