Прикрывались ВСУ. "Волонтеры" в Тернопольской области собрали 2 млн гривен

Мошенники даже записывали "видеоотчеты" о своей деятельности

В Тернопольской области задержаны волонтеры, которые наживаются на ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Тернопольской области разоблачили двух псевдоволонтеров, которые наживались на войне. Под видом помощи ВСУ они собрали более 2 млн гривен пожертвований. Однако средства использовали для личного обогащения.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, в начале войны братья – уроженцы Тернопольщины обратились к гражданам с призывами о сборе средств на автомобили, которые впоследствии обещали передать Вооруженным силам Украины.

За собранные добровольные пожертвования подозреваемые приобрели для личного пользования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны и другие вещи на общую сумму более 2 миллионов гривен.

При этом псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о передаче на территории активных боевых действий автомобилей и других вещей военнослужащим.

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Фото: Офис генпрокурора

Что ждет мошенников

Двум псевдоволонтерам сообщили о подозрении в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

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Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенные автомобили, мобильные телефоны, более 200 тысяч гривен, 37 тысяч долларов США, более 2 тысяч фунтов стерлингов и около 7 тысяч евро.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на изъятое во время обысков имущество.

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