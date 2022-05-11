Прикривалися ЗСУ. "Волонтери" на Тернопільщині зібрали 2 млн гривень

Шахраї навіть записували "відеозвіти" про свою діяльність

В Тернопільській області затримали волонтерів, які наживаються на ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Тернопільській області викрили двох псевдоволонтерів, які наживалися на війні. Під виглядом допомоги ЗСУ вони зібрали понад 2 млн гривень пожертв. Однак кошти використали для особистого збагачення.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, на початку війни брати – уродженці Тернопільщини звернулися до громадян з закликами про збір коштів на автомобілі, які згодом обіцяли передати Збройним силам України.

За зібрані добровільні пожертви підозрювані придбали для особистого користування автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони та інші речі на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про начебто передачу на території активних бойових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

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Фото: Офіс генпрокурора

Що чекає на шахраїв

Двом псевдоволонтерам повідомили про підозру у використанні благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, понад 200 тисяч гривень, 37 тисяч доларів США, більше 2 тисяч фунтів стерлінгів та майже 7 тисяч євро.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

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