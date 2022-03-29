Папа Римский подарил скорую больнице во Львовской области

Папский жертвенник кардинал-дьякон Конрад Краевский лично привез автомобиль во Львов

Украине передали подарок от Папы Римского / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск подарил Украине автомобиль скорой помощи, который был передан одной из больниц Львовщины.

Об этом рассказал глава Львовской областной военной госадминистрации Максим Козицкий.

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Папский жертвенник кардинал-дьякон Конрад Краевский лично привез автомобиль во Львов. Чтобы передать подарок от понтифика украинцам, он провел за рулем 22 часа.

"Преодолев путь более 2 тысяч километров, кардинал-дьякон отметил, что чувствует легкую усталость и большую благодарность украинскому народу, который стал на защиту не только своей страны, но и всей Европы", – сказал он.

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Папа Римский призывал остановить войну

Папа Римский Франциск отверг использование Россией термина "специальная военная операция" для ее вторжения в Украину, заявив, что страна страдает от войны, и призвав к немедленному прекращению боевых действий.

"В Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая сеет смерть, разрушение и страдания",- сказал Папа в своем еженедельном обращении.

Он призвал к миру, созданию гуманитарных коридоров и возвращению к переговорам.

Ватикан на стороне Украины

Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Точная дата визита пока не анонсирована.