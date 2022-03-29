Папа Римський подарував швидку лікарні у Львівській області

Папа Римський Франциск подарував Україні автомобіль швидкої допомоги, який було передано до однієї з лікарень Львівщини.
Про це розповів голова Львівської обласної військової держадміністрації Максим Козицький.
Папський жертовник кардинал-диякон Конрад Краєвський особисто привіз автомобіль до Львова. Щоб передати подарунок від понтифіка українцям, він провів за кермом 22 години.
Далі по темі
"Подолавши шлях у понад 2 тисячі кілометрів, кардинал-диякон зазначив, що відчуває легку втому та велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи", – сказав він.
Папа Римський закликав зупинити війну
Папа Римський Франциск відкинув використання Росією терміну "спеціальна військова операція" для її вторгнення в Україну, заявивши, що країна страждає від війни, і закликав до негайного припинення бойових дій.
"В Україні течуть річки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та страждання", – сказав Папа у своєму щотижневому зверненні.
Він закликав до миру, створення гуманітарних коридорів та повернення до переговорів.
Ватикан на боці України
- Глава Римсько-католицької церкви Папа Римський Франциск планує відвідати Україну. Точну дату візиту поки що не анонсовано.
- 30 листопада Зеленський запросив Папу Римського до України, назвавши це "киснем, який так необхідний". Глава держави наголосив, що зустріч на українській землі стане доленосною подією. Український лідер зустрічався з главою Римсько-католицької церкви єдиний раз у лютому 2020 року.
- 18 квітня Папа Римський Франциск заявив, що із занепокоєнням стежить за військовим загостренням на Донбасі, де останніми місяцями були порушення режиму припинення вогню.