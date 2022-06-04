Как херсонские партизаны наводят ужас на оккупантов

Захватчики подтянули дополнительную военную технику

На Херсонщине партизаны запугали россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

На оккупированной территории Херсонской области нарастает партизанское сопротивление. Это очень пугает оккупантов, которые усилили охрану так называемых "властей" и подтянули больше вооружения. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области. Ежедневно в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки, отмечают в командовании.

Реклама

Все это сильно пугает коллаборантов и российских захватчиков. Руководство оккупационных "властей" передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Боятся за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули до 4 самоходных пушек большой мощности типа "Пион", сообщает ОК "Юг".

Ситуация на юге Украины

Ранее сообщалось, что защитники Украины нанесли удар по оккупантам в Херсонской области. За сутки на юге Вооруженными силами Украины уничтожены 19 российских оккупантов и атакованы многочисленные скопления противника.

Украинские Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой Херсонской области. Авиация ВСУ нанесла еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Реклама

Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач уничтожены 19 захватчиков, гаубица "Мста-Б", 3 самоходных орудия "Гиацинт-С" и состав боеприпасов, остальные потери уточняются.

Читайте также: