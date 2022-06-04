Як херсонські партизани наводять жах на окупантів

На окупованій території Херсонської області наростає партизанський опір. Це дуже лякає окупантів, які посилили охорону так званої "влади" та підтягли більше озброєння. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook.
Окупанти побоюються того опору, який зростає серед місцевого населення Херсонської області. Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи та "посилання" для окупантів, розповсюджуються листівки, зазначають у командуванні.
Все це дуже лякає колаборантів та російських загарбників. Керівництво окупаційних "влад" пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, в броньованих машинах. Бояться за своє життя. Тому в район Херсона підтягли до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон", повідомляє ОК "Південь".
Ситуація на півдні України
Раніше повідомлялося, що захисники України завдали удару по окупантах у Херсонській області. За добу на півдні Збройними силами України знищено 19 російських окупантів та атаковано численні скупчення супротивника.
Українські Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення супротивника під Іванівкою Херсонської області. Авіація ЗСУ завдала ще двох ударів по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Брода.
Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони під час виконання вогневих завдань знищено 19 загарбників, гаубиця "Мста-Б", 3 самохідні знаряддя "Гіацинт-С" та склад боєприпасів, інші втрати уточнюються.
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