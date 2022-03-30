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Будьте осторожны! В ГСЧС показали украинцам самые распространенные мины

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30 марта, 15:01
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Спасатели призывают местных жителей не приближаться к минам и боеприпасам
В службе показали наглядно, как выглядят мины
В службе показали наглядно, как выглядят мины / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала изображения и характеристики угроз наиболее распространенных мин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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"В очередной раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателях или полиции! Расскажите об этом детям", – призвали в ГСЧС.

Какие бывают мины

ОЗМ-12 – осколочная мина кругового поражения. Имеет датчики целые в виде растяжки. Может устанавливаться в управляемом. и неуправляемом виде.

ОЗМ-12
ОЗМ-12 / Фото: ГСЧС Украины

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ПФМ-1 и ПФС-1С (выглядит подобно бабочке) – фугасная противопехотная мина нажимного действия. Бывает зеленого и кориневого цвета. Могут встречаться в местах ударов по системам залпового огня.

ПФМ-1 и ПФС-1С
ПФМ-1 и ПФС-1С / Фото: ГСЧС

МОН-50 – осколочная противопехотная мина направленного действия. Имеет датчики целые в виде растяжки.

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МОН-50
МОН-50 / Фото: ГСЧС Украины

ТМ-62 – фугасная противотанковая мина. Датчик цели в виде диска. Устанавливается в грунт или поверхность земли.

ТМ-62
ТМ-62 / Фото: ГСЧС Украины

ПОМ-2 – осколочная противопехотная мина кругового поражения. Имеет четыре растяжки.

ПОМ-2
ПОМ-2 / Фото: ГСЧС Украины

МОН-200 – осколочная противопехотная мина. Обладает датчиками в виде растяжки, отличается от МОН-50 большим размером.

МОН-200
МОН-200 / Фото: ГСЧС Украины

ПМН-2 – фугасная противотанковая мина нажимного действия. Устанавливается на почве или поверхности земли. Бывает зелёная и коричневая.

ПМН-2
ПМН-2 / Фото: ГСЧС Украины

В Одессе на пляже взорвалась мина

На пляже в Одессе взорвалась мина. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

"На одном из пляжей Одессы произошел взрыв мины. К счастью, никто не пострадал", — сказал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он не уточнил, какая мина взорвалась и по какой причине.

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