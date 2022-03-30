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Будьте обережні! У ДСНС показали українцям найпоширеніші міни

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30 березня, 15:01
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Рятувальники закликають місцевих жителів не наближатися до мін та боєприпасів
У службі показали наочно, як виглядають міни
У службі показали наочно, як виглядають міни / Фото: Колаж: Сьогодні

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала зображення та характеристики загроз найпоширеніших мін.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

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"Вкотре закликаємо: не наближайтесь до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальникам або поліції! Розкажіть про це дітям", – закликають в ДСНС.

Які бувають міни

ОЗМ-12 – осколкова міна кругової поразки. Має цілі датчики у вигляді розтяжки. Може встановлюватися у керованому та некерованому вигляді.

ОЗМ-12
ОЗМ-12 / Фото: ДСНС України

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ПФМ-1 та ПФС-1С (виглядає подібно до метелика) – фугасна протипіхотна міна натискної дії. Буває зеленого та коричневого кольору. Можуть зустрічатися у місцях ударів по системах залпового вогню.

ПФМ-1 та ПФС-1С
ПФМ-1 та ПФС-1С / Фото: ГСЧС

МОН-50 – осколкова протипіхотна міна спрямованої дії. Має цілі датчики у вигляді розтяжки.

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МОН-50
МОН-50 / Фото: ДСНС України

ТМ-62 – фугасна протитанкова міна. Датчик цілі у вигляді диска. Встановлюється у ґрунт або поверхню землі.

ТМ-62
ТМ-62 / Фото: ДСНС України

ПОМ-2 – осколкова протипіхотна міна кругової поразки. Має чотири розтяжки.

ПОМ-2
ПОМ-2 / Фото: ДСНС України

МОН-200 – осколкова протипіхотна міна. Має датчики у вигляді розтяжки, відрізняється від МОН-50 великим розміром.

МОН-200
МОН-200 / Фото: ДСНС України

ПМН-2 – фугасна протитанкова міна натискної дії. Встановлюється на ґрунті чи поверхні землі. Буває зелена та коричнева.

ПМН-2
ПМН-2 / Фото: ДСНС України

В Одесі на пляжі вибухнула міна

На пляжі в Одесі вибухнула міна. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"На одному з пляжів Одеси стався вибух міни. На щастя, ніхто не постраждав", – сказав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він не уточнив, яка міна вибухнула і чому.

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