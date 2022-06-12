Жестокий обстрел Лисичанска попал на видео журналистов

В результате бомбежки ранена женщина

Обстрел в Лисичанске / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска 11 июня массированно обстреляли Лисичанск в Северодонецком районе Луганской области. В результате разрушены здания и пострадали мирные люди. Обстрел заснял корреспондент AFP Арис Мессинис, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

На кадрах слышны звуки попаданий снарядов по Лисичанску, после которых в разных точках города мгновенно возникают пожары. Обстреливаемый захватчиками район города окутало огнем и черным дымом.

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В результате ударов оккупантов ранения получила женщина. Украинские военные помогли эвакуировать ее с места событий.

108-й день войны в Украине

Сегодня утром в оккупированном российскими военными Бердянске прогремели три мощных взрыва, в результате чего часть города осталась без света и воды.

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Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 32 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1430 танков.

На Бахмутском направлении вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. При этом украинские воины отбили наступление в районе населенных пунктов Врубовка, Николаевка и Васильевка. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Ожидаемое наступление на Запорожье было сорвано удачными контрнаступательными действиями ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные постепенно освобождают населенные пункты Херсонской области.