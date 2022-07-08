Жданов рассказал, как оккупантам аукнется "курение" у складов боеприпасов

Эксперт рассказал, когда почувствуются последствия

Олег Жданов прокомментировал разбомбленные склады оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Очень скоро российские войска в Украине ощутят острую нехватку боеприпасов. Причина в том, что ВСУ при помощи западных вооружений планомерно уничтожает их склады. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Техника идет – медленно очень, но идет. Вот новость – 9 HIMARS. Мы можем уже на двух направлениях не просто "кошмарить", а уже уничтожаем планомерно... Смотрите, за 10 дней присутствия 4-х пусковых HIMARS на территории Украины мы уничтожили 20 складов с боеприпасами. Через 2-3 дня это аукнется фронту очень сильно – когда российская артиллерия, которая привыкла выстреливать десятки тысяч боеприпасов в сутки, вдруг начнет испытывать голод боеприпасов, их полное отсутствие и перейдет в режим, допустим, как мы – в режим 4-5 тысяч снарядов в сутки... Ну так мы поменяли артиллерийские системы – перешли с советских артсистем на западные. А для западных артсистем с их точностью и эффективностью стрельбы, да, достаточно 4-5 тысяч снарядов в сутки для нанесения огневого поражения", — сказал он.

Жданов отметил, что уже через несколько дней станут очевидны последствия этой ситуации. По его словам, россияне тоже это знают и очень боятся.

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"Для российской артиллерии это будет смерти подобно. И это через несколько дней почувствуется – особенно на передовой для нашей пехоты, которая в большей степени страдает именно от артиллерийских ударов, а не от прямого боевого столкновения. Они этого очень боятся, проигрывая нам ближний бой", — сказал он.

Ситуация в Украине

Ранее Жданов заявил, что Российская Федерация даже теми войсками, которые имеет на Луганском и Донецком направлениях, не может начать полноценное наступление с такой силой, как это было в Северодонецке и Лисичанске.

Тем временем в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу. В частности, там взорвали российский склад боеприпасов. Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань

Также бывший командующий НАТО, генерал Филип Бридлав заявил, что Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, взорвав Крымский мост. Для этого можно использовать ракеты Harpoon.