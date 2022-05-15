Жданов озвучил проблему окупантов, о которой еще не знают в Кремле

Военный эксперт оценил ход скрытой мобилизации в России

Олег Жданов рассказал о проблемах армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты формируют новые батальонно-тактические группы для восполнения потерь в Украине, но вскоре в Кремле поймут, что не способны больше пополнять запасы техники.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта FREEDOM на Youtube-канале "Україна 24".

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Комментируя данные разведки относительно того, что Россия исчерпала резервы боеспособных БТГ, эксперт отметил:

"Скрытая мобилизация идет полным ходом, и они пытаются нарастить резервы и создать. Проблема Российской Федерации сегодня – в создании резервов. Сейчас они уперлись в проблемы техники. Если с людьми у них еще более-менее ситуация выравнивается, то проблема со снятием с хранения техники встает все острее и острее. Для них наступит момент понимания, что промышленность запустить для того, чтобы восстановить эту технику, невозможно".

Жданов озвучил прогноз насчет окончания активных боевых действий. Он привел информацию западного разведсообщества, "которое говорит, что в начале лета мы можем перейти в наступление, а горячая фаза войны может быть закончена в середине осени".

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"5-6 месяцев активных боевых действий – это вполне возможно", – считает он.

Озвучены потери оккупантов

В Генштабе ВСУ озвучили общие боевые потери армии РФ с 24.02 по 15.05: