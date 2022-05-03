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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Жданов назвал один путь для деблокады Мариуполя

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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3 мая, 17:43
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Деблокада города будет зависеть от того, как успешно украинские защитники выстоят на Донбассе
Жданов о деблокаде Мариуполя
Жданов о деблокаде Мариуполя / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Недавно началась эвакуация гражданского населения с "Азовстали" под эгидой ООН. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Но кроме мирных жителей, в Мариуполе находятся украинские военные. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, есть ли возможность спасти их. По его мнению, Россия не позволит вывезти даже раненых.

Об этом Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouТube-канале Украина 24.

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"Что касается военных, то здесь спорный вопрос, и думаю, что Россия не даст даже раненых вывезти. Для них это как скрепы, им нужна победа. Но в любом случае, пока там находятся представители ООН, пока идет эвакуация гражданских, для наших есть передышка. Потому что их не бомбят и не штурмуют, и они могут заниматься подготовкой, перегруппировкой или хотя бы отдохнуть от этого интенсивного темпа боевых действий. Поэтому для нас это во всех смыслах хорошо, хотя оно не в полной мере так, как хотелось бы", – сказал Жданов.

Эксперт поделился размышлениями, каким образом можно деблокировать Мариуполь. Снабжение Украины оружием от Запада, безусловно, очень важно, но на ситуацию в Мариуполе это не влияет.

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"Я бы привязал Мариуполь к событиям на Донбассе. Вот когда у нас на Донбассе ситуация начнет проясняться в нашу пользу, тогда мы будем говорить. Фактически это правый фланг зоны ООС. И если идти на прорыв или на деблокаду Мариуполя, то именно там, из южной части зоны ООС, оттуда надо возвращать часть войск и пробиваться на Мариуполь. Там наиболее узкое место, наиболее короткое", – добавил Жданов.

Поэтому поставки оружия в глобальном смысле меняют ситуацию в нашу пользу, но именно деблокада Мариуполя будет зависеть прежде всего от того, как успешно мы выстоим на Донбассе в этой оборонной операции, подытожил эксперт.

Возле Мариуполя стало меньше российских военных

Глава Мариуполя Вадим Бойченко ожидает, что украинские военные смогут перейти в контрнаступление под этим городом. Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко в эфире YouTube-канала "Украина 24". По словам мэра Мариуполя, возле города снизилась численность российских войск.

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"Группировка стала меньше, опять же по оценкам украинских военных. Это дает нам надежду, и пора подкачать технические мышцы. Надеюсь, что наши дорогие героические военные будут не только обороняться, но и переходить в контрнаступление", – сказал он.

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