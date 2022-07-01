Захватчики ударили ракетами по Николаеву (фото, видео)

Оккупанты продолжают запускать ракеты

Российская армия обстреливает Николаев/Фото: t.me/novostiniko, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. Кроме Одесской области, которую захватчики обстреляли этой ночью, утром они атаковали Николаев.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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"В Николаеве прилет", — говорится в сообщении.

Telegram-канал "Новости Николаева" сообщает, что оккупанты запускают ракеты из-под Херсона. В Николаевской области продолжают раздаваться взрывы. Также по информации соцсетей, на этот момент захватчики запустили 12 ракет и 2 из них взорвались в воздухе. В городе слышна воздушная тревога.

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Оккупанты ударили по Одесской области

Ночью русские захватчики ударили ракетами по Одесской области. Одна из них "прилетела" в 9-этажку, а вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Число погибших после попадания ракеты в многоэтажку составляет 10 человек. На базе отдыха возгорания не обнаружено, только разрушения.

Известно, что оккупанты нанесли ракетный удар с самолетов стратегической авиации. Спасательная операция продолжается.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты могут вернуться на Змеиный. Также мы писали, что в Сумской области российские оккупанты убили двух человек.