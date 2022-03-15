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Забрали гранаты, ружье и деньги: ГБР обыскало депутатов от ОПЗЖ (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 марта, 15:02
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Правоохранители уже открыли производство из-за превышения служебных полномочий
ГБР изъяло оружие у депутатов
ГБР изъяло оружие у депутатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у народных депутатов от ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь границу Украины.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

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"В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнях и долларах, у народного избранника Виктора Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто из-за "превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшего тяжкие последствия".

Депутатам грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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В Украине за государственную измену и диверсию в условиях военного положения будут наказывать пожизненным заключением с конфискацией имущества. Об этом говорится в принятом парламентом законопроекте № 7116.

Документ разработан с целью обеспечения максимального и справедливого наказания тех граждан, которые в условиях военного положения совершат действия, направленные на ослабление обороноспособности Украины, посягающие на суверенитет государства, или нанесут какой-либо вред гражданскому населению Украины.

Законопроектом № 7116 предлагается в статьях 111 и 113 УК Украины предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения. Максимальное наказание – лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией всего имущества.

Кроме этого, предлагается запретить любую амнистию лиц, совершивших государственную измену и диверсию.

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