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Забрали гранати, рушницю та гроші: ДБР обшукало депутатів від ОПЗЖ (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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15 березня, 15:02
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Правоохоронці вже відкрили провадження через перевищення службових повноважень
ДБР вилучило зброю у депутатів
ДБР вилучило зброю у депутатів / Фото: Колаж: Сьогодні

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у народних депутатів від ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути кордон України.

Про це пише пресслужба ДБР.

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"Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у народного обранця Віктора Чорного – 2 гранати (Ф-1 та РГД-5), а в депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет", – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито через "перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки".

Депутатам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Рада затвердила жорсткіше покарання за держзраду

В Україні за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану каратимуть довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Про це йдеться в ухваленому парламентом законопроєкті № 7116.

Документ розроблено з метою забезпечення максимального та справедливого покарання тих громадян, які в умовах воєнного стану скоять дії, спрямовані на ослаблення обороноздатності України, які зазіхають на суверенітет держави або завдадуть будь-якої шкоди цивільному населенню України.

Законопроєктом № 7116 пропонується у статтях 111 та 113 КК України ввести покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану. Максимальне покарання – позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією всього майна.

Крім цього, пропонують заборонити будь-яку амністію осіб, які вчинили державну зраду та диверсію.

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