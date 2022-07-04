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За захват Лисичанска отвечают двое топ-военных РФ: что это означает для Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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4 июля, 06:46
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Войска РФ после оккупации Лисичанска сконцентрируются на двух направлениях
Владимир Путин с генералами армии РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин с генералами армии РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

После оккупации Лисичанска оккупанты могут начать наступление на Северск, город в Донецкой области на пути к Славянску и Краматорску, хотя вместо этого могут развить более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

Об этом сообщает ISW.

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Украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево. Пока неясно, примут ли они решение организовать оборону вокруг Северска.

В Донецкой области российские войска попытались атаковать населенные пункты к северу от Славянска, но в течение 3 июля не завоевали какой-либо новой территории. При этом, по заявлению украинского Генерального штаба, армия РФ использует здесь некие инструменты для радиоэлектронной борьбы. Различные источники подтверждают, что Славянск подвергается массированным обстрелам со стороны российских военных.

За захват Лисичанска отвечают двое топ-военных РФ

По данным аналитиков, То, что два высокопоставленных российских командира несут ответственность за военные действия в районе Лисичанска – примечательно и означает, что президент России Владимир Путин не доверяет младшим офицерам.

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ISW пишет, что за Лисичанск и район к западу от него отвечали командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин (который также командует "южной" группой войск России в Украине).

Как отмечается, участие двух таких высокопоставленных офицеров, привлеченных к одному делу на небольшом участке фронта, примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое Путин придает захвату Лисичанска и границы Луганской области, а также на его недоверие к младшим офицерам.

Ранее мы сообщали, что перед наступлением на Славянск РФ атакует еще один город.

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Также напомним, экс-министр обороны Загороднюк рассказал о главном участке фронта в Украине.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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