Экс-министр обороны Загороднюк рассказал о главном участке фронта в Украине (видео)

Экс-министр обороны отметил, что сейчас пытаются делать оккупанты

Андрей Загороднюк дал интервью Олегу Панюте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 3 июля, в эфире YouТube-канала "Украина 24" в программе "Пояснює Панюта" одним из гостей стал председатель правления Центра оборонных стратегий, экс-министр обороны Украины (2019-2020) Андрей Загороднюк, который сейчас очень внимательно следит за всеми ключевыми направлениями на фронте. В частности, он рассказал о главном из них, а также, что сейчас делает Россия в войне против нашего государства.

Ситуация на фронте

По словам экс-министра, главным направлением фронта является, конечно, направление Луганска в районе Лисичанска:

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"Они (оккупанты – ред.) пытаются нас отрезать, вести фронтальную войну с помощью преимущества в средствах огневого поражения – артиллерия, РСЗО, ракеты, выпускаемые из средств тактической авиации. Далее они будут идти в Лисичанск – это понятно и общеизвестный факт. Мы видим какие-то попытки на Харьковском направлении, также они пытаются защищаться на юге, где уже происходит определенное изменение в ситуации".

(Поясним, что на момент выхода передачи в эфир стало известно из заявления Генштаба, что ВСУ оставили Лисичанск – ред.)

Также Андрей Загороднюк заявил, что на большее Россия и не способна:

"Все, что она сейчас делает, – это самое побуждение нас на эти политические шаги (принять условия капитуляции – Ред.) только потому, что военным путем не может достичь целей".

Кроме этого, он заявил, что Украине известно из некоторых источников, что в России происходит сейчас очередная смена командования – генералитета.

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"Она, конечно, будет непубличной – они не могут себе позволить об этом публично заявить, но по факту это так. Они считают, что это если не провал, то точно не успех, потому что из четырех месяцев войны фактически 2,5 – это донбасское направление основное, и мы видим, что продвигаются чрезвычайно тяжело и с огромными потерями, но у нас соотношение 1:10 в лучшем случае, а в некоторых – еще больше в пользу РФ".

Ранее мы писали, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении "ЛНР". Вместе с тем советник министра обороны Украины Юрий Сак подчеркивал: Лисичанск не находится под "полным контролем" российских оккупантов, несмотря на заявления в России о том, что город захвачен.