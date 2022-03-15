За сотрудничество с Россией – 15 лет за решеткой: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.
Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время телемарафона.
"Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, будет опубликован", — сказал он.
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Речь идет о двух законах, касающихся коллаборационной деятельности, а именно №5143 и №5144. Верховная Рада 3 марта приняла соответствующие поправки к Уголовному кодексу.
Первый закон карает за сотрудничество с Россией сроком до 15 лет, второй позволяет закрывать партии и организации, связанные с осужденными по первому закону.
Зеленский подписал указ о национализации российского имущества
Еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну.
Принятый ВР закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" 10 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает официальный сайт парламента.
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