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За співпрацю з Росією – 15 років за ґратами: Зеленський підписав закон

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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15 березня, 13:40
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Незабаром ухвала буде опублікована
Президент України ухвалив важливе рішення. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України ухвалив важливе рішення. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю із Росією.

Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час телемарафону.

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"Закон про колабораціонізм підписаний вже президентом, за моєю інформацією, буде опубліковано", – сказав він.

Йдеться про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144. Верховна Рада 3 березня ухвалила відповідні поправки до Кримінального кодексу.

Перший закон карає за співпрацю з Росією на строк до 15 років, другий дозволяє закривати партії та організації, пов'язані із засудженими за першим законом.

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Зеленський підписав указ про націоналізацію російського майна

Ще 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, що походять з Росії. Це рішення було ухвалено через те, що РФ вторглася на територію України та розпочала війну.

Ухвалений ВР закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" 10 березня підписав президент України Володимир Зеленський, передає офіційний сайт парламенту.

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