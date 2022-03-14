За минувшие сутки ВСУ снова уничтожили самолеты оккупантов

В течение суток 13 марта силами противовоздушной обороны государства поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
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"На одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонительных редутах украинских защитников. И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям", — говорится в сообщении.
Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов оккупантов одного беспилотника.
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Кроме того, ПВО оперативного командования "Север" утром поразило еще один самолет оккупантов.
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