За минувшие сутки ВСУ снова уничтожили самолеты оккупантов

Враг с каждым днем терпит потери

ВСУ уничтожают технику оккупантов/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

В течение суток 13 марта силами противовоздушной обороны государства поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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"На одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонительных редутах украинских защитников. И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям", — говорится в сообщении.

Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов оккупантов одного беспилотника.

Кроме того, ПВО оперативного командования "Север" утром поразило еще один самолет оккупантов.

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