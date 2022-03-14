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За минулу добу ЗСУ знову знищили літаки окупантів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 березня, 01:57
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Ворог з кожним днем зазнає втрат
ЗСУ нищать техніку окупантів/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"
ЗСУ нищать техніку окупантів/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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"На одному зі стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях", — йдеться в повідомленні.

Попередньо зафіксовано три влучення по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів окупантів одного безпілотника.

Крім того, ППО оперативного командування "Північ" вранці вразило ще один літак окупантів.

Як пройшла 18 доба війни?

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