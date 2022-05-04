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"Я выстрелил, он упал и мы поехали". Оккупант признался, как убивал украинцев (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 мая, 15:11
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21-летний российский оккупант Вадим ушел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать"
Оккупант рассказал, как расстреливал мирных украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупант рассказал, как расстреливал мирных украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оккупант рассказал СБУ, как лично расстреливал мирное население Украины. По его словам, он выполнял приказ командира.

Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

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На видео – 21-летний командир отделения Вадим, ушедший на войну, чтобы "материально поддержать свою мать". Оккупант со своими сослуживцами пересек границу 24 февраля, а затем они продвинулись в Сумскую область.

По дороге их колонну разбили украинские защитники, поэтому Вадим со своими сослуживцами "отжали" 2 легковых автомобиля у обычных украинцев.

Оккупант Вадим рассказал, как в упор выпустил очередь в гражданского, который просто попался им на пути.

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"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – сообщил российский солдат.

Теперь оккупант попадает под ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Россияне расстреливают своих же солдат — перехват СБУ

Российские офицеры начали расстреливать своих солдат в Украине, чтобы заставить их идти в наступление. Об этом свидетельствует переписка командира полка захватчиков, воюющего под Изюмом в Харьковской области, которую перехватила СБУ.

"Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", – жалуется оккупант.

В голосовых сообщениях он рассказывает, как недоволен "новым пополнением".

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"Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. Офицеры в панике, хотят уже, чтобы все закончилось... Пошли в наступление, прошли половину, как начали хер*чить со всех сторон — все, у них паника... На доукомплектование было отправлено молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл*, паникеров", – рассказывает он.

Российский военный признается, что такие же настроения и у офицеров. Он думает только о том, чтобы скорее отправиться домой.

"Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл***м! Чтобы много-много, куча бл**ей было, и больше ничего не хочется" – мечтает россиянин.

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