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Вынесли бойлеры и постельное белье: оккупанты ограбили детские лагеря в Черниговской области (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 13:59
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Расследование ряда уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны оккупантами продолжается
Во время оккупации поселка россияне жили в детских лагерях
Во время оккупации поселка россияне жили в детских лагерях / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В поселке Седнев Черниговской области из загородного детского заведения оздоровления и отдыха "Дивосвіт" и летнего лагеря "Зміна" оккупанты украли компьютеры, телевизоры, бойлеры, постельное белье и даже водопроводные краны.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура

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"Из детских лагерей была похищена компьютерная техника, телевизоры, бойлеры, стиральная машина, холодильники, чайники, утюги, посуда, матрасы и подушки, постельное белье. Не остались без внимания оккупантов водопроводные краны и автоматические предохранители из электрощитовых", – говорится в сообщении.

Напоминаем, поселок Седнев с 24.02.2022 находился в оккупации вражеских войск. Российские военнослужащие проживали в частных домах, из которых выехали владельцы, а также в помещениях поселкового совета, больницы, крахмального завода, дома отдыха и творчества детей и летних детских лагерях.

После выхода из поселка, оккупанты оставили "в память о себе" оскверненные помещения с изувечными стенами, выбитыми дверями и окнами, поврежденным полом, сломанной мебелью и грудами мусора.

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Расследование ряда уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны оккупантами продолжается.

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Оккупанты на Черниговщине были шокированы тем, как живут украинцы

Жители поселков в Черниговской области рассказали об одном вопросе, которое ставили им российские оккупанты. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Север".

"Что у вас за деревня такая богатая?" Местные жители поселков вокруг Чернигова все как один повторяют этот вопрос, который выкрикивали им оккупанты, ходя по домам", – указали в командовании.

По словам одной из жительниц поселка, оккупанты никогда в жизни не видели, чтобы в каждом доме был туалет.

"А я им говорю: это у вас "деревня", а у нас – село! Они ведь такого не видели, чтобы в каждом доме был туалет, чтобы газ был, телевизор большой. Бедность. А нас освобождать пришли. От чего?!" От мира, тишины и согласия? отметила жительница поселка пани Антонина.

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