ВСУ захватили кухню оккупантов на колесах (видео)

Вооруженные силы Украины похвастались еще одним трофеем, захваченным у российских военных, – полевой кухней.
Соответствующее видео опубликовало в своем Telegram-канале Министерство обороны.
"В трофейной копилке ВС Украины – новенькая полевая кухня! Теперь она будет кормить украинских защитников!" – отметили в Минобороны.
Общие потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, общие потери армии РФ в войне против Украины составляют более 12 тысяч человек личного состава.
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- личного состава – свыше 12 000 человек,
- танков ‒ 374 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1226;
- артиллерийских систем – 140;
- РСЗО – 62.;
- средства ПВО – 34 ед.;
- самолетов – 74;
- вертолетов – 86;
- автомобильной техники – 600 ед.;
- кораблей/катеров – 3;
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.