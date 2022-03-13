ЗСУ захопили кухню окупантів на колесах (відео)

Збройні сили України похвалилися ще одним трофеєм, захопленим у російських військових, – польовою кухнею.
Відповідне відео опублікувало у своєму Telegram-каналі Міністерство оборони.
"У трофейній скарбничці ЗС України – нова польова кухня! Тепер вона годуватиме українських захисників!" – зазначили ву Міноборони.
Загальні втрати окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати армії РФ у війні проти України становлять понад 12 тисяч чоловік особового складу.
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- особового складу – понад 12 000 чоловік,
- танків – 374;
- бойових броньованих машин – 1226;
- артилерійських систем – 140;
- РСЗВ – 62;
- засоби ППО – 34 од.;
- літаків – 74;
- гелікоптерів – 86;
- автомобільної техніки – 600 од.;
- кораблів/катерів – 3;
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.