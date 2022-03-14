ВСУ удалось отбросить оккупантов в Изюме и Мариуполе

ВСУ уверенно держат оборону украинских территорий

ВСУ не дали врагу продвинуться дальше / Фото: Коллаж: Сегодня

Наши защитники держат оборону, а кое-где идут в контрнаступление. Об этом сказал в эфире украинского телемарафона советник главы МВД Вадим Денисенко.

"В Мариуполе вчера удалось в одном из локальных боев немного отбросить россиян и разбить несколько единиц техники. И под Изюмом удалось осуществить небольшое контрнаступление и отбросить россиян. Ведь Изюм – это одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на Донбасс", – сказал Денисенко.

Ситуация в Мариуполе

Каждый день Мариуполь обстреливают российские оккупанты – за последние 24 часа было по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Именно с неба идет самая большая угроза для 400 тысяч людей, которые заблокированы в городе.

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Украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.

Полк "Азов" уничтожил в бою технику врага и взял 12 пленных.

Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.

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Гуманитарная ситуация в украинском Мариуполе, который российские оккупанты берут измором, ухудшается с каждым днем. Вот уже более недели у людей нет доступа к очищенной питьевой воде.

12 марта в Мариуполе российские войска обстреляли мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы. Сейчас там от обстрелов прячутся люди.