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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

ЗСУ вдалося відкинути окупантів в Ізюмі та Маріуполі

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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14 березня, 08:18
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ЗСУ впевнено тримають оборону українських територій
ВСУ не дали врагу продвинуться дальше
ВСУ не дали врагу продвинуться дальше / Фото: Колаж: Сьогодні

Наші захисники тримають оборону, а де-не-де йдуть у контрнаступ. Про це сказав у ефірі українського телемарафону радник голови МВС Вадим Денисенко.

"У Маріуполі вчора вдалося в одному з локальних боїв трохи відкинути росіян і розбити кілька одиниць техніки. І під Ізюмом вдалося здійснити невеликий контрнаступ і відкинути росіян. Адже Ізюм – це один із ключових напрямків російської армії, бо це дорога на Донбас", – сказав Денисенко.

Ситуація у Маріуполі

Щодня Маріуполь обстрілюють російські окупанти – за останні 24 години було щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч людей, заблокованих у місті.

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Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.

Полк "Азов" знищив у бою техніку ворога та взяв 12 полонених.

Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.

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Гуманітарна ситуація в українському Маріуполі, який російські окупанти беруть ізмором, погіршується з кожним днем. Вже понад тиждень люди не мають доступу до очищеної питної води.

12 березня у Маріуполі російські війська обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани. Зараз там від обстрілу ховаються люди.

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