ЗСУ вдалося відкинути окупантів в Ізюмі та Маріуполі

Наші захисники тримають оборону, а де-не-де йдуть у контрнаступ. Про це сказав у ефірі українського телемарафону радник голови МВС Вадим Денисенко.
"У Маріуполі вчора вдалося в одному з локальних боїв трохи відкинути росіян і розбити кілька одиниць техніки. І під Ізюмом вдалося здійснити невеликий контрнаступ і відкинути росіян. Адже Ізюм – це один із ключових напрямків російської армії, бо це дорога на Донбас", – сказав Денисенко.
Ситуація у Маріуполі
Щодня Маріуполь обстрілюють російські окупанти – за останні 24 години було щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч людей, заблокованих у місті.
Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.
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