ВСУ поразили 15 воздушных целей оккупантов

Противовоздушная оборона Украины 5 мая обезвредила 15 воздушных целей противника. В частности, уничтожили 14 беспилотников и самолет.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
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Боевая авиация противника продолжает действовать на расстоянии, не входя в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.
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"5 мая противовоздушной обороной поражено не менее 15 воздушных целей: 14 беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30", — говорится в сообщении.
Подразделение Воздушных сил уничтожило самолет оккупантов на Восточном направлении.
"Орлан-10" сбивают все доступные средства – зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", — сообщили в командовании Воздушных сил.
Украинские военные уничтожили 24 700 оккупантов и 1092 танка
Российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения в Украину уже потеряли 24 700 личного состава и 196 самолетов.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1092 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин – 2651 (+41) ед.;
- артиллерийских систем – 499 (+8) ед.;
- РСЗО ‒ 169 (+6) ед.;
- средств ПВО – 83 (+2) ед.;
- самолетов – 196 (+2) ед.;
- вертолетов – 155 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 1907 (+40) ед.;
- кораблей/катеров ‒ 10 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9);
- специальной техники – 38 (+0);
- крылатых ракет – 89 (+2).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Попаснянском направлении.
В Генштабе отмечают, что данные уточняются.