ВСУ почти вплотную подошли к Херсону — что дальше

Бои на юге Украины будут усиливаться

ВСУ подобрались к оккупированному Херсону / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины приблизились к пригородам Херсона на расстояние снайперского выстрела. Битва за оккупированный россиянами город будет крайне тяжелой, поскольку "ни одна из сторон не собирается сдаваться", рассказал неназванный сотрудник украинской военной разведки изданию The Economist.

По словам военнослужащего, следующие неделя-две будут "еще интереснее". Бои усиливаются, поскольку Украина готовится к контратаке с запада, недалеко от Николаева, и с севера, в частности, Зеленодольска.

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Издание пишет, что происходящее на данный момент еще не похоже на полноценное контрнаступление. Отмечается, что основное внимание украинской армии по-прежнему сосредоточено на попытках остановить неуклонное продвижение российских войск на востоке.

По словам источников издания, солдаты жалуются на нехватку боеприпасов и пехоты, но кардинально изменить ситуацию могут поставки большего числа При этом оккупанты постоянно совершенствуют свою линию обороны, строя под землей укрепленные бункеры. Осложняет ситуацию и то, что местные жители используются российскими войсками как живой щит.

Ситуация на юге

ВСУ постепенно продвигаются вперед на юге Украины и освобождают ее территорию от захватчиков. Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Враг использует тактику авиационных и ракетных ударов. Сегодня нутром снова был ракетный удар по Нововоронцовке и еще по нескольким громадам в Херсонской области. Жертв, по предварительной информации, нет.

Местные жители вблизи Ингульца на полевых работах подорвались на остатках кассетного снаряда, один человек погиб, второй ранен. Это говорит о том, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые не взрываются сразу.

Кроме того, операция по освобождению острова Змеиный завершена, над ним поднят украинский флаг.