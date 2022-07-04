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Продвижение ВСУ и ракетные обстрелы: что происходит на юге Украины

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 июля, 14:37
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Гуменюк рассказала о ситуации на южном фронте
Наталья Гуменюк сообщила о ситуации в южных регионах
Наталья Гуменюк сообщила о ситуации в южных регионах / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ постепенно продвигаются вперед на юге Украины и освобождают ее территорию от захватчиков. Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

Наши войска продвигаются на юге медленно, но уверенно, сохраняя тишину. Там, где освобождаются территории, там сначала закрепляются украинские силы, и лишь потом об этом объявляется, рассказала она.

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На суше враг не имеет успехов в продвижении, поэтому сейчас использует тактику авиационных и ракетных ударов. Сегодня утром на рассвете снова был ракетный удар по Нововоронцовке и еще нескольким громадам в Херсонской области. Жертв предварительно нет, но обстоятельства еще уточняются.

Есть информация, что местные жители вблизи Ингульца на полевых работах подорвались на остатках кассетного снаряда, один человек погиб, второй ранен. Это говорит о том, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые не взрываются сразу.

Также есть обстрелы по линии фронта между Николаевской и Херсонской областью. Периодически прилетают тяжелые артиллерийские снаряды. Часть людей эвакуировалась, оставшиеся уже знают, как и куда прятаться при обстреле, поэтому жертв нет.

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Над Змеиным подняли флаг Украины

Гуменюк также сообщила, что операция по освобождению острова Змеиный завершена, над ним поднят украинский флаг.

"Флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины", – сказала Гуменюк.

Напомним, утром 30 июня появились неофициальные сообщения о том, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море, взорвав остатки техники. В Минобороны РФ также оперативно подтвердили уход с острова, пытаясь выдать его за "жест доброй воли".

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Однако наш главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный развеял басни россиян и объяснил, что оккупантов прогнали с острова артиллерийские, ракетные и авиационные удары украинских военных. Такую же информацию предоставили в Пентагоне.

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